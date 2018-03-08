Трамп пообещал продемонстрировать «большую гибкость» в вопросе пошлин

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил о проведении встречи по введению пошлин на импорт стали и алюминия, а также добавил, что намерен продемонстрировать «большую гибкость» данном вопросе.

«Жду встречи в Белом доме. Мы должны защитить и отстроить нашу индустрию стали и алюминия, и в то же время показать большую гибкость и сотрудничество с теми, кто для нас настоящий друг и обращаются с нами по-честному как в торговых, так и в военных вопросах», — написал Трамп.

Реклама

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс призвала дать решительный ответ на планируемое президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на сталь и алюминий.

1 марта Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.