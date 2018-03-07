Wintershall: Германия заблудилась на пути к зеленой экономике

Председатель правления Wintershall Марио Мерен заявил, что Германия хотела стать отличником по климатической политике, а стала «трудным ребенком». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На своем пути к зеленой экономике Германия основательно заблудилась», — сказал Мерен на ежегодной пресс-конференции в Касселе.

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Он также добавил, что, несмотря на значительное увеличение доли ВИЭ, объем выбросов углекислого газа в Германии с 2009 года практически не изменился и составляет 750 млн тонн в год. По словам Мерена, это связано в тем, что Германия заменяет атомные станции на угольные.

«С газом бы этого не случилось», — подчеркнул Мерен.

Сейчас 40% электроэнергии в стране производится за счет угля и только 10% — за счет газа.

«С точки зрения политики по защите климата это более чем странно. Германия должна вспомнить об изначальной цели энергетического поворота — она заключается в сокращении выбросов СО2»,— заявил Мерен.

Ранее сообщалось, что Германия потеряла 42 тысячи рабочих мест из-за санкций против России.