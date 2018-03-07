Трамп отреагировал на отставку своего советника по экономике

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение своего советника по экономике Гэри Кона покинуть Белый дом. Об этом сообщает The New York Times.

«Гэри был моим ведущим экономическим советник и он проделал великолепную работу, продвигая нашу повестку, помогая претворить в жизнь историческую налоговую реформу и позволяя американской экономике снова почувствовать себя свободной», — отметил Трамп.

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Президент также назвал Кона «редким талантом» и поблагодарил за работу.

Ранее Гэри Кон объявил, что покидает Белый дом.