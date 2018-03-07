Трампа покинул советник по экономике

Советник президента США по экономическим вопросам Гэри Кон заявил, что покидает Белый дом. Об этом говорится в сообщении администрации американского президента, передает Reuters.

«Для меня было честью послужить моей стране и реализовать стимулирующую рост экономики политику, которая принесла выгоду американцам, в частности прохождение налоговой реформы», — сказал Кон.

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Он также поблагодарил Дональда Трампа и пожелал его администрации дальнейших успехов.

Ранее СМИ сообщали, что Трампа может покинуть советник по нацбезопасности Герберт Макмастер. Однако впоследствии Белый дом опроверг эту информацию.