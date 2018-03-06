Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП СКФО составил 24,4 млрд рублей

Объем договоров субъектов МСП Северо-Кавказского федерального округа с крупнейшими заказчиками в 2016-2018 годах составил 24,4 млрд руб. (субъектов МСП Республики Северная Осетия-Алания – 1,3 млрд руб.), сообщается в пресс-релизе корпорации МСП.

Сообщается, что наибольший объем закупок пришелся на такие отрасли как архитектура, инженерно-техническое проектирование и строительство, поставки оборудования, услуги по ремонту транспортных средств, ремонту и монтажу машин и оборудования.

В пятерку лидеров по объемам закупок у малых и средних компаний СКФО в 2017 году вошли ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром межрегионгаз», АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «РН-Ванкор».