Украина стала основным покупателем крымской продукции за рубежом

Основными покупателями крымской продукции за рубежом, по данным за девять месяцев 2017 года, стали Украина, Китай и Индия, заявила глава Крымстата Ольга Балдина, сообщает РИА «Новости».

По предварительным итогам внешнеторговой деятельности крымских предприятий, Крым на 23,2% больше импортирует продукции из-за рубежа, чем вывозит в другие страны. Крупнейшим торговым партнером полуострова, по словам Балдиной, остается Украина.

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«Вывозим мы продукцию в Украину (30% экспорта), Индию и Китай», — отметила она.

Отмечается, что продукцией импорта для других стран является, прежде всего, продукция химической промышленности, в частности завода «Титан», расположенного на севере полуострова. Кроме того, Крым экспортирует продовольствие и продукцию машиностроения.

Ключевыми странами-импортерами для Крыма являются Белоруссия (более четверти импорта), Китай и Италия.