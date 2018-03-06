Украина сообщила о дате снятия ограничения на потребление газа

Кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины снимет ограничения на потребление газа с 7 марта. Об этом советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский написал на своей странице в фейсбуке.

«Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018», — сказал Билявский.

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Ранее на Украине ограничили потребление газа из-за его нехватки. В связи с этим были закрыты вузы и школы.

Впоследствии президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ситуация с поставками газа в стране стабилизировалась.