В ООН рассказали о тратах на миротворческую деятельность за 10 лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что за 10 лет международное сообщество потратило на миротворческую деятельность и на оказание помощи беженцам $233 млрд. Об этом сообщается на сайте ООН.

Он подчеркнул, что подобных огромных расходов можно было избежать.

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«Вместо того, чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение», — сказал Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что эффективные превентивные меры позволят международному сообществу ежегодно экономить до $70 млрд.