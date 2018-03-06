В ДФО инвесторы смогут получить кредит под 1%

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка заявил, что инвесторы в ДФО, реализующие проекты в приоритетных отраслях, смогут получать кредит под 1% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подготовлен проект постановления, в соответствии с которым инвесторы ДФО, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях, смогут получить инвесткредит в рублях стоимостью 1% годовых, а банкам, предоставляющим такой кредит, необходимы федеральные субсидии», — сказал Галушка.

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По его словам, главная задача состоит в том, «чтобы в этом году это заработало».

Ранее вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что уровень давления на бизнес в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2,5 раза превышает общероссийские показатели.