Правительство выделило около 3,5 млрд рублей на развитие сельской медицины

Правительство России выделило около 3,5 миллиарда рублей на развитие медицины в сельской местности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Минздраву из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 1,23 миллиарда рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек и в размере 2,2 миллиарда рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек», — говорится в сообщении.

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Данные средства направлены на расширение сети сельских медицинских учреждений и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило 10 млрд рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями.