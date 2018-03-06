Медведев поручил проработать переход на модельный бюджет в ДФО

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка заявил, что премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минвостокразвития проработать план перехода на модельный бюджет на Дальнем Востоке с учетом особенностей региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По поручению председателя правительства, Минфину и Минвостокразвития дополнительно проработать вопросы перехода на модельный бюджет с учетом особенностей и специфики Дальневосточного федерального округа», — сказал Галушка.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что можно изучить возможность поэтапного перехода к модельному бюджету регионов.

Он также отметил, что «просто бюджет на доверии — это, к сожалению, неработающая модель».