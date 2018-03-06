Минвостокразвития: регионы ДФО получат 602 млрд рублей

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка заявил, что благодаря выделению дальневосточных разделов в 29 государственных программах регионы Дальнего Востока получат 602 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Завершается формирование дальневосточных разделов во всех 29 госпрограммах, и мы уже видим, что в ближайшие три года Дальний Восток получит 602 миллиарда рублей из федерального бюджета», — сказал Галушка.

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По его словам, это на 75 млрд рублей больше по отношению к 2015-2017 годам.

Ранее сообщалось, что власти России планируют платить 1 млн рублей за переезд на Дальний Восток.