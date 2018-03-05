«Ъ»: россияне должны почти 100 млрд рублей черным кредиторам

Количество нелегальных микрокредиторов увеличилось и достигло почти 6,6 тыс. за 2017 год. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В 2017 году количество нелегальных микрокредиторов увеличилось и достигло почти 6,6 тыс., что втрое больше, чем зарегистрированных ЦБ микрофинансовых организаций (МФО).Черные кредиторы, которым население уже должно почти 100 млрд руб., работают вне правового поля, не соблюдают требований ЦБ, создавая реальную конкуренцию белым МФО и доставляя немало проблем гражданам», — сообщает издание.

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Уточняется, что участники рынка опасаются грядущего усиления требований регулятора, которые «могут свести на нет все усилия по борьбе с нелегалами».

Как стало известно, средний объем портфеля одного нелегального кредитора составляет около 10 млн руб. В свою очередь объем легального микрофинансового рынка на конец года оценивается специалистами в 121 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Центробанк разработал новые требования для микрофинансовых организаций.