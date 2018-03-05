Никифоров предложил регионам развивать экспорт через почту

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что ведомство предлагает регионам страны поддержать и, возможно, простимулировать развитие рынка экспортных почтовых отправлений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Почта постепенно уходит просто от доставки писем и становится настоящей товаропроводящей сетью. Только международные посылки за последние пять лет, количество, обрабатываемое в день, увеличилось с 80 тыс. до 1 млн», — сказал Никифоров.

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По его словам, «Россия в целом в этом направлении пока недорабатывает и имеет серьезный потенциал для развития».

Ранее Николай Никифоров рассказал о трансформации всех сфер экономики России.