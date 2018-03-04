Bloomberg рассказал о зависимости Европы от российского газа

Страны Европы вынуждены закупать природный газ в России в рекордных объемах, что подчеркивает зависимость региона от своего восточного соседа, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за последние пять лет сильнейшие морозы в ряде европейских стран повысили спрос на тепло- и энергоснабжение. Из-за этого в Европе наблюдается рекордное повышение цен на газ и значительное сокращение запасов газа.

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«Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей», — заявил один из экспертов издания.

По его словам, в результате Россия смогла нарастить поставки газа в западные страны, причем не только по газопроводам.

Ранее СМИ сообщили, что Россия поставит сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа в Великобританию на фоне прихода в Европу шторма «Эмма».