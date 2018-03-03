Олег Дерипаска приобрел паспорт Кипра

Официальный представитель бизнесмена Олега Дерипаски сообщил о приобретении им паспорта Кипра, передает РИА «Новости».

«Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта. Олег Дерипаска, без сомнений, остается гражданином России, где он родился, живет его семья и сосредоточены его интересы в бизнесе», — заявил он.

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По его словам, наличие паспорта Кипра не отражается на налогах бизнесмена, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности.

Как отмечает Guardian, Дерипаска не смог оформить гражданство Кипра с первой попытки из-за расследования, проводимого в отношении него в Бельгии. По данным издания, приобретение иностранными инвесторами кипрских паспортов приносит не менее €4,8 млрд.

Ранее сообщалось, что Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, против которой бизнесмен подал иск в суд за публикацию в соцсетях его фотографий и записей разговоров, попросила у США политического убежища.