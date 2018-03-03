«Газпром» приступил к расторжению контрактов с «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма

«Газпром» начал процесс расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией «Нафтогаз» в международном арбитражном суде Стокгольма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правления «Газпрома» Александра Медведева.

«Мы начали процедуру расторжения контрактов с национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — сказал Медведев.

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Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на транзит газа. Согласно решению, суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,637 млрд долларов компенсации за недостаточную поставку газа на транзит через Украину. Однако с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа, российскую компанию обязали выплатить меньше — $2,56 млрд. В «Газпроме» заявили о несогласии с данным решением.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что не получили документов о расторжении контрактов.