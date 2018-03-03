Россельхознадзор может ограничить поставки сухого молока из Киргизии

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о планах руководства ведомства рассмотреть возможность ограничения поставок сухого молока со всех предприятий в Киргизии, передает РИА «Новости».

«Учитывая неоднократные попытки ввоза молочной продукции из Киргизии в Россию с нарушением российского законодательства, Россельхознадзором в понедельник, 5 марта, будет проведено внутреннее совещание с целью рассмотрения вопроса возможности введения ограничений на поставки сухого молока со всех предприятий Киргизии», — сказала Мелано.

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Она отметила, что подобное решение было вызвано тем, что этот продукт может быть произведен в Белоруссии.

«2 марта 2018 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы Оренбургской области пресечен незаконный ввоз более 40 тонн сухого молока из Республики Киргизия на территорию Российской Федерации», — пояснила Мелано.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал условие для снятия запрета на ввоз молока из Белоруссии.