ЦБ: хакеры не нашли быстрого способа вывода денег с бирж и счетов страховых компаний

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев рассказал, что хакеры еще не нашли быстрого способа вывода денег с бирж и счетов страховых компаний, сообщает РИА «Новости».

«В любой технологии кто-то что-то находит. Для злоумышленника важно две составляющие — дешевая атака и быстрый вывод денег в как можно большем объеме. Пока эти составляющие для новой технологии не будут определены, то можно говорить, что она безопасна», — сказал Сычев.

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По его словам, мошенники так не нашли быстрого способа вывода денег из сфер страхования и биржевой торговли.

«Злоумышленники, специализировавшиеся на страховых компаниях, просто переключились на фиктивные сайты ОСАГО, с которыми мы успешно боремся. А биржевую историю они пока оставили в покое», — добавил Сычев.

Ранее Сычев заявил, что кредитно-финансовые организации могут обязать проходить проверку на реальную защищенность своих систем не менее одного раза в год.