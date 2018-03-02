Трамп продлил на год антироссийские санкции, связанные с Украиной

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России, связанные с ситуацией на Украине, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В сообщении говорится, что действия России на Украине «подрывают демократические процессы и институты; угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности [Украины], и способствуют незаконному присвоению активов».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко созвал СНБО для обсуждения санкций против России.