«Газпром» заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом»

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания была вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом», сообщило управление информации «Газпрома».

Отмечается, что решение Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа было асимметричным и нарушило баланс интересов сторон по контрактам.

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«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — заявил Миллер.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предрек «Газпрому» убытки в сотни миллионов долларов.