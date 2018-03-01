Украина продлила санкции в отношении российских банков

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что Совет нацбезопасности и обороны страны (СНБО) продлил санкции в отношении российский банков.

«СНБО сегодня продолжает санкции против российских банков. В течение 2017 года чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28 и 34 процента соответственно», — написал Цеголко в твиттере.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко созвал СНБО для обсуждения санкций против России.