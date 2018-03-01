В минэкономики ФРГ призвали Россию к большей открытости рынков для партнеров

Министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс призвала Россию как страну-участницу ВТО более широко открывать свои рынки для экономических партнеров, сообщает РИА «Новости».

«Мы хотели бы, чтобы Россия как член ВТО сильнее раскрывалась бы для своих экономических партнеров. С другой стороны, мероприятия по локализации и импортозамещению, как в последние время, не способствуют этому. Напротив, они препятствуют готовности… иностранных инвесторов экономически работать на российском рынке», — сказала Циприс.

Ранее в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддержали идею создания свободной экономической зоны, которая протянется от Лиссабона до Владивостока.