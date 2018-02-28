Совфед повысил МРОТ до прожиточного минимума
Совфед одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, передает РИА «Новости».
Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
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По словам главы Минтруда России Максима Топилина, законопроект затронет около 3 млн человек.
Ранее Госдума приняла закон о повышении МРОТ.