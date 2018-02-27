S&P повысило рейтинги ряда крупных госкомпаний России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило рейтинги ряда крупных российских госкомпаний, включая «Транснефть», «Газпром» и РЖД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Долгосрочный рейтинг «Газпрома» в иностранной валюте повышен до «BBB-» с «BB+» со стабильным прогнозом, в местной — до «BBB» с «BBB-». Краткосрочный рейтинг «Газпрома» в иностранной валюте повышен до «A-3» с «B», в местной валюте — до «A-3» с «A-2».

Реклама

В свою очередь долгосрочный рейтинг «Транснефти» в иностранной валюте повышен до «BBB-» с «BB+», прогноз — стабильный, а рейтинг в местной валюте — до «BBB» с «BBB-».

Кредитные рейтинги «Газпром нефти», ФСК, РЖД, ФПК, «Русгидро» и «Россетей» в местной и иностранной валютах повышены до «BBB-» с «BB+», прогноз — стабильный.

При этом краткосрочные рейтинги «Русгидро», ФПК и «Россетей» в обеих валютах повышены до «A-3» с «B».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что повышение агентством S&P рейтинга России до инвестиционного приведет к притоку капитала.

24 февраля международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте со спекулятивного «BB+» до «BBB-».