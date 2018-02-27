«Аэроэкспресс» до Шереметьево планируют перенести на Савеловский вокзал

Точку отправления поезда «Аэроэкспресс» до аэропорта Шереметьево перенесут с Белорусского вокзала на Савеловский. Об этом заместитель гендиректора РЖД, начальник Центра по развитию Московского транспортного узла Петр Кацыв рассказал в интервью принадлежащей компании газете «Гудок».

«Аэроэкспресс» ожидают перемены. В связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра, планируется перенести точку отправления «Аэроэкспресса» с Белорусского на Савеловский вокзал», — сказал Кацыв.

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Он также отметил, что «Аэроэкспресс» до Шереметьево, возможно, будет делать остановку на пересечении с МЦК.

Ранее сообщалось, что «Аэроэкспресс» запустил двухэтажный поезд.