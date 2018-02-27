Минтруд предложил пересмотреть перечень запрещенных для женщин профессий

В Минтруде России заявили о необходимости уточнить перечень запрещенных для женщин профессий, передает «Интерфакс».

«Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, — но это не будет полномочиями работодателей», — заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Накануне в газете «Гудок», принадлежащей РЖД, появилась статья о том, что руководство РЖД выступает за изменение перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин. В настоящее время такой перечень утверждается правительством, он относится к ряду вредных производств и отраслей, в том числе железнодорожников; действующий документ был утвержден в 2000 году. Отмечается, что одним из аргументов стало то, что женщинам в настоящее время запрещено быть машинистами и помощниками машинистов, хотя в авиации подобных запретов нет.