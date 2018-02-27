Comcast вознамерилась купить Sky за $31 млрд

Американская корпорация Comcast направила предложение о покупке британской Sky Plc. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Comcast предложила сумму в £22 млрд ($31 млрд), или £12,5 за каждую акцию. В сообщении подчеркивается, что эта сумма на 16% больше, чем та, за которую Sky хотела приобрести медиагруппа 21st Century Fox, принадлежащая Руперту Мердоку.

Реклама

В декабре 2016 года сообщалось, что 21st Century Fox намерена купить британскую телекомпанию Sky за £18,5 млрд.

В то же время в январе 2018 года стало известно, что британский регулятор выступил против сделки Мердока со Sky. В заявлении антимонопольного ведомства говорилось, что члены семьи Мердока получат слишком большое влияние на общественное мнение Великобритании.