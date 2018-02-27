Китай заинтересовался белорусской промышленностью

Посол Белоруссии в Китае Кирилл Рудый заявил, что китайские бизнесмены проявили интерес к инвестициям в белорусские предприятия, в частности «Гомсельмаш» и «Атлант», сообщает РИА «Новости».

«Китайские компании сделали весьма конкретные предложения по покупке таких белорусских предприятий, как «Гомсельмаш» (производитель сельскохозяйственной техники — «Газета.Ru»), «Атлант» (производитель бытовой техники — «Газета.Ru»), — сказал Рудый.

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Дипломат отметил, что в 2017 году в Белоруссии произошел запуск совместного завода по производству легковых автомобилей Geely, а в первом полугодии текущего года ожидается регистрация совместного производства роботов.

Рудый подчеркнул, что в данный момент объем инвестиций из Китая нельзя назвать большим — в 2017 год азиатская сторона инвестировала $275,5 млн, что на 6% больше аналогичного показателя в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции из Белоруссии.