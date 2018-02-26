Россельхознадзор отсрочил запрет на поставку молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор перенес дату введения ограничений на поставку молочной продукции из Белоруссии с 26 февраля на 6 марта, говорится в сообщении ведомства.

«Россельхознадзор информирует о переносе даты введения временных ограничений на поставки на территорию России с территории Белоруссии сырья: молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка. Новая дата введения ограничений — 6 марта 2018 г., 18:00», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветпункты на российско-белорусском участке границы, после 18.00 6 марта будут возвращены в Белоруссию.

Россельхознадзор с 26 февраля ввел временные ограничения ввел, сливок и некоторых видов молочной продукции.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Белоруссии приехал в Москву на переговоры по ограничениям поставок молока.