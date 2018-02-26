МЭР призвал банки налаживать сотрудничество с Сирией

Замглавы Минэкономразвития России Алексей Груздев обратился к банкам с призывом подключаться к работе по развитию финансовой инфраструктуры между Россией и Сирией, сообщает РИА «Новости».

«Контакты между правительственными структурами направлены на создание необходимых условий для развития бизнеса… мы здесь рассчитываем на вашу активность», — сказал Груздев.

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По его словам, важно развивать финансовую инфраструктуру, а также сопровождать сделки и прямые корреспондентские счета.

«В правительстве над этим работают, здесь мы призываем заинтересованные банки подключаться к этой работе», — добавил Груздев.

Он также выразил надежду на то, что развитие транспортного сообщения, логистики, портовой инфраструктуры поспособствует вовлечению делового сообщества в сотрудничество между странами.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство направило в Сирию предложения по участию российских компаний в восстановлении промышленности страны.