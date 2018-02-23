Владелец казино в Лас-Вегасе решил вложиться в посольство США в Иерусалиме

Американский бизнесмен еврейского происхождения Шелдон Адельсон предложил Белому дому помочь в строительстве посольства США в Иерусалиме. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

В настоящий момент чиновники администрации президента рассматривают предложение и выясняют, насколько законно принимать средства на строительство дипломатической собственности от частных инвесторов.

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В частности, рассматривается вариант, при котором к финансированию строительства допустят сразу нескольких желающих. Однако за этим может последовать еще одна волна критики, отмечает агентство.

Шелдон Адельсон владеет сетью казино в Лас-Вегасе, занимая 20-ю строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «небольшая версия» посольства США откроется в Иерусалиме в 2019 году.