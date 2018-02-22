Россельхознадзор назвал странной реакцию Белоруссии на запрет поставок молока

Россельхознадзор проведет консультации с Белоруссией по поводу поставок некоторых видов молочной продукции после фактического введения запрета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пока запрет не введен, консультации не планируются. После 26 февраля готовы обсуждать эту проблему», — рассказал в пресс-службе.

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Также в Россельхознадзоре назвали странным заявление Минсельхозпрода Белоруссии о том, что ему неизвестны причины ограничений.

«Мы постоянно информируем белорусскую сторону о выявляемых нарушениях. Подробная информация есть на сайте службы, в Минск регулярно направляются письма, в которых сообщается об обнаружении в белорусской продукции опасных веществ, о позиции Россельхознадзора по выявленным нарушениям, о предлагаемых мерах по нормализации торговли», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции из Белоруссии.

В свою очередь первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич заявил, что белорусская сторона удивлена решением Россельхознадзора.