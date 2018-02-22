ФАС разрешила «Транснефти» приобрести Новороссийский морской порт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила «Транснефти» приобрести контроль над стивидорной компанией «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Об этом сообщает РНС.

Уточняется, что «Транснефть» может получить контроль над НМТП через приобретение подконтрольной компанией Fenti Development Ltd акций компании Omirico Limited.

Реклама

«ФАС России... рассмотрела ходатайство от 17.01.2018 с учетом дополнения к нему от 15.02.2018 компании «Фенти Девелопмент Лтд», входящей в группу «Транснефть» о получении согласия на совершение сделки по приобретению права определять условия осуществления предпринимательской деятельности публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» посредством приобретения 500 штук обыкновенных акций (50% голосующих акций) компании «Омирико Лимитед» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства и выдаче предписания», — заявили в ФАС.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль НМТП в 2016 году составила 42,4 млрд рублей.