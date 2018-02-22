Международные резервы России выросли на $6,6 млрд

За неделю международные резервы России выросли на 1,5% и на 16 февраля составили $454 млрд против $447,4 млрд на 9 февраля, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов по состоянию на 16 февраля составил $454 млрд, увеличившись за неделю на $6,6 млрд, или на 1,5%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота», — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.