В Белоруссии удивились запрету на ввоз белорусского молока в Россию

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич заявил, что Белоруссия удивлена решением Россельхознадзора запретить с 26 февраля ввоз в Россию молочной продукции из республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Только что прочитали о решении Россельхознадзора… Сейчас выясняем, что побудило к такому решению», — сказал Маринич.

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Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции из Белоруссии.

Под ограничения также попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, концентрат сывороточного и молочного белка.