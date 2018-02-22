Forbes назвал «королей госзаказа» России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских «королей госзаказа».

Как стало известно, рейтинг возглавили три бизнесмена: Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Уточняется, что заказчиком выступил РЖД, а сумма господрядов составила 218,2 млрд руб.

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Второе место занял бизнесмен Дмитрий Пумпянский, он смог выиграть подряды у «Роснефти» и РЖД на 173,5 млрд руб.

На третьем месте расположился Аркадий Ротенберг, получивший господряды Газпрома на 88,1 млрд руб.

В Forbes отметили, что с каждым годом составлять данный рейтинг становится все сложнее, поскольку правительство разрешило госкомпаниям не раскрывать подрядчиков.

Ранее сообщалось, что власти разрешили госкомпаниям скрывать данные о своих поставщиках.