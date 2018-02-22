Госдума одобрила продление сроков «дачной амнистии»

Госдума в окончательном чтении приняла закон о продлении сроков действия «дачной амнистии». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Законопроект направлен на продление сроков оформления в упрощенном порядке прав на объекты индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года», — сказано в пояснительной записке к документу.

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Ранее автор проекта закона, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «Газете.Ru», что принципиального отличия от сегодняшней «дачной амнистии», которая завершается 1 марта 2018 года, в новом законе не будет.

Депутат отметил, что если бы «дачная амнистия» прекратилась, то ею не воспользовались бы несколько сотен тысяч человек.