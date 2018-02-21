В Госдуме подтвердили консультации властей с министром Венесуэлы по «Петро»

Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков подтвердил «Газете.Ru», что министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа проводит в Москве консультации по национальной криптовалюте «Петро».

«Мы по всем криптовалютам встречаемся, не только по «Петро», но и по эфиру и биткоину, например, и изучаем их. Это ровно ничего не значит, просто изучаем опыт создания других криптовалют, в том числе и «Петро». Это никак на законотворческую деятельность не повлияет», — сказал Аксаков.

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Ранее источник сообщил, что министр экономики Венесуэлы проконсультирует Минфин России по криптовалюте «Петро».

В пресс-службе Минфина не смогли оперативно ответить на запрос «Газеты.Ru» по факту консультаций по «Петро».

Венесуэла начала продажи «Петро» 20 февраля. Южноамериканская страна стала первым государством с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти и других полезных ископаемых.