Минэнерго обсудило с властями Ирака нефтегазовые проекты

Заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов обсудил с властями Ирака перспективы нефтегазовых проектов. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В ходе переговоров обсуждался ход реализации ПАО «Газпром нефть» проекта «Бадра», перспективы участия российских компаний в других нефтегазовых проектах на территории Ирака, а также вопросы восстановления и модернизации ТЭС Ирака», — заявили в Минэнерго.

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Как стало известно, Молодцов в ходе визита провел встречи с заместителем министра иностранных дел Ирака Низаром Хейраллой, заместителем министра нефти Ирака Мутасимом Акрамом Хасаном и заместителем министра электроэнергетики Ирака Адилом Кадимом Джарьяном.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Россия готова участвовать в финансировании крупных инфраструктурных проектов в Ираке.