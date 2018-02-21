Глава ФТС рассказал о перспективах объединения с ФНС

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что ФТС не рассматривает вопрос объединения с Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скажу кратко, что вопрос об объединении ФТС и ФНС не стоит, поэтому перспектив в этом плане никаких», — сказал Булавин.

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В прошлом году сообщалось, что вице-премьер Игорь Шувалов предложил «подумать» об объединении Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы в единую фискальную службу.

Решение по объединению ведомств, по его словам, должно быть принято при формировании нового правительства, в мае 2018 года.