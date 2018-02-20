«Трансаэро» подала в суд на помогавшую ей c антикризисным планом компанию McKinsey

Авиакомпания «Трансаэро» подала иск в Арбитражный суд Москвы против консалтинговой компании McKinsey. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Сумма иска составляет 29,5 млн руб.

Заявление было зарегистрировано 19 февраля.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Трансаэро» совместно с международной консалтинговой компании McKinsey разработала бизнес-модель. «Трансаэро» прекратила полеты осенью 2015 года из-за долгов в 250 млрд рублей.