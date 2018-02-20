Шувалов рассказал о цифровых механизмах отслеживания маркированных товаров

Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, выступая на парламентских слушаниях по развитию цифровой экономики рассказал о цифровых механизмах отслеживания маркированных товаров в России, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в формате эксперимента была запущена цифровая маркировка табачных изделий, на основании которого к концу года можно будет принять решение, какой тип маркировки будет применим в России и на пространстве ЕАЭС.

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«Хотим добиться того, чтобы через цифровые механизмы прослеживания мы видели не только как отмаркирован товар. Он должен от производителя выйти с защищенным кодом и выбыть из торговой сети в пользу потребителя — это должна считать машина — но мы хотим видеть и физическое перемещение таких товаров. Для этого все технологические возможности есть, юридической рамки для этого нет», — заявил Шувалов.

Он напомнил, что отдельные элементы цифровой экономики уже применяются в стране – это электронная маркировка табачной продукции и лекарств, меховых изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), позволяющие снизить количество контрафакта. Однако на практике возникаем много споров, поскольку силы, препятствующие прозрачности торговых отношений в рамках союза, имеют «серьезные мускулы».

Как ранее заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин, реализация проекта на базе единого оператора ЦРПТ в формате государственно-частного партнерства позволит сделать товарный рынок страны транспарентным и создать полноценную систему гарантии подлинности и качества товаров.

«Формат государственно-частного партнерства на базе единого оператора снижает затраты государства, повышает скорость внедрения системы, определяет единую точку ответственности», — сказал Дубин.