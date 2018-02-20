Число безработных в России выросло на 1% за неделю

Численность безработных граждан в России с 7 по 14 февраля увеличилась на 1% и составляет 793,2 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Тверской, Брянской, Московской областях, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия, и в Москве.

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Также в 73 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в Ленинградской, Сахалинской, Орловской областях, республиках Тыва, Бурятия, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Хабаровском и Приморском краях.

Ранее сообщалось, что число безработных в России выросло на 0,8%.