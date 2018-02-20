В АСВ назвали сроки начала выплат вкладчикам банка «Мастер капитал»

Выплаты вкладчикам лишенного лицензии банка «Мастер капитал» начнутся не позднее 6 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Уточняется, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 февраля 2018 года.

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Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у московского банка «Мастер-капитал».

На 1 февраля организация занимала 302-е место в банковской системе.