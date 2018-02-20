В России нашли замену украинскому запрещенному двигателю

Начальник бюро технической и аналитической информации ТАНТК Бериева Андрей Сальников заявил, что таганрогский авиационный научно-технический комплекс ведет ремоторизацию с украинских двигателей Д-436 на SaM146 российско-французского производства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предусматриваем ремоторизацию на двигатель SaM146… Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет», — сказал Сальников.

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Ранее сообщалось, что власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов.

На данный момент двигатели Д-436 устанавливаются на самолеты Ан-148, которые собираются на Воронежском авиастроительном заводе.