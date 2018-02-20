В Египте ожидают завершения некоторых процедур для возобновления авиасообщения с Москвой
Главы совета директоров EgyptAir Сафват Мусаллем заявил, что авиакомпания ожидает завершения некоторых процедур, касающихся возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Компания ожидает завершения некоторых процедур, связанных с запуском авиарейсов между двумя странами. Бронирование билетов на эти рейсы станет возможным сразу после этого», — заявил Мусаллем.
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Он также добавил, что египетская авиакомпания планирует осуществлять три рейса в неделю в воскресенье, вторник и четверг.
Ранее сообщалось, что Минтранс призвал ускорить процесс возобновления полетов в Каир.