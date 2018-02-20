Стало известно, когда в России могут появиться электронные трудовые книжки

Заместитель министра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова заявила, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтруда, поступившем в «Газету.Ru».

«Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдает работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые «поля». Предполагается, что мы начнем работать в этой системе с 1 января 2020 года», — сказала Ельцова.

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Она также подчеркнула, что работодатель по-прежнему продолжит формировать сведения в электронном виде с использованием своих информационных систем о трудовой деятельности работника за период его работы у данного работодателя.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что законопроект о внедрении электронных трудовых книжек будет подготовлен к концу текущего года.