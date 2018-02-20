В Египте подтвердили перенос возобновления рейсов в Каир на начало апреля
Египетская авиакомпания EgyptAir подтвердила, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено до начала апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ввиду отсутствия достаточного количества бронирований от российской стороны компания решила отложить возобновление рейсов до начала летнего сезона — до 1 апреля», — заявила агентству директор департамента по связям с общественностью компании Дина аль-Фули.
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Она также добавила, что никаких препятствий для возобновления рейсов нет.
Ранее СМИ сообщили, что сроки возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром перенесли на апрель.