«Известия»: производителей пива обяжут получать лицензию

Власти обяжут производителей и продавцов пива, а также иных солодовых напитков получать лицензии. Об этом пишет газета «Известия».

«Для производства и продажи пива и пивных напитков понадобится лицензия — разработку этой нормы вице-премьер Александр Хлопонин поручил включить в новую «дорожную карту» по развитию отрасли», — сообщает издание.

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Пресс-секретарь Александра Хлопонина Наталья Платонова указала на то, что систематически выявляются факты незаконного производства и оборота пива и пивных напитков.

«Менее четверти производителей пива являются участниками ЕГАИС (330 из 1,4 тыс. изготовителей). Анализ отчетности пивоваров-льготников показывает несоответствия между заявленными объемами отгрузки и закупленной и проданной в рознице продукцией», — сказала Платонова.

Ранее сообщалось, что в России запретят называть подкрашенный спирт коньяком.